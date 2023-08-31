شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تدريباته اليومية بمعسكر النمسا استعداداً للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الخميس تدريباته بمعسكره المغلق بالنمسا استعداداً للموسم الجديد ويتطلع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي فى الموسم الجديد، خاصة أن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة، يبدأها بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل فى مدينة الطائف السعودية، ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مباراة ودية يوم 5 سبتمبر المقبل قبل ختام معسكره بالنمسا كما طلب الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر من الجهاز الاداري لفريقه ضرورة إقامة مباراة ودية بعد عودة الفريق للقاهرة لتكون بمثابة البروفة الاخيرة لتجهيز المارد الاحمر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الافريقى.

ويرغب كولر فى إقامة مباراة ودية مع أحد الفرق بالقاهرة أحد أيام 8 أو 9 سبتمبر المقبل قبل السفر للسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.