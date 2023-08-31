شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تدرس تطبيق مقترح إيقاف اللاعبين بعد الإنذار الرابع بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تدرس رابطة الأندية المحترفة تطبيق الاقتراح الذى تقدم به عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات بإيقاف اللاعبين في المسابقات المحلية بعد الحصول على الانذار الرابع بذلا من الثالث بسبب ازدحام الموسم وحاجة الأندية للاعبيها.

وكشف عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، أنه تقدم باقتراح يقضى بزيادة عدد الإنذارات التى يحصل عليها اللاعبون قبل الإيقاف، ليُصبح الإيقاف بعد 4 إنذارات وليس 3، كما هو الوضع حالياً.

وقال عامر حسين، إن سبب الاقتراح هو حاجة الأندية للاعبيها فى أكثر عدد ممكن من المباريات، نظرا لضغط الموسم ورفع أسماء الخمسة لاعبين مواليد 2001.

وأضاف عامر حسين أن هناك دوريات عديدة حول العالم تصل عدد الإنذارات فيها إلى 5 بطاقات، موضحا أن أول إيقاف للاعب سيكون لمدة مباراة ثم ثاني إيقاف يكون مباراتين وهكذا، مشددا على أن سيتقدم هذا المقترح لتنفيذه في الموسم الجديد.

وفي الموسم الجديد يلعب الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد، بينما يلعب الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية.