شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الثلاثية بالزمالك تتوصل إلى صيغة اتفاق مع فتوح وصبحى لتجديد عقديهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توصلت اللجنة الثلاثية بنادى الزمالك إلى صيغة اتفاق نهائية مع أحمد فتوح ومحمد صبحى،لتجديد عقدهما مع القلعة البيضاء،بعد توفير مستحقاتهما المالية المتأخرة،والاستقرار على ترضيتهما مالياً فى العقد الجديد.
وتولى اللجنة اهتماماً بالغاً بملف الكرة فى القلعة البيضاء خاصة أنه يشغل بال قطاع كبير من الجماهير،ويعمل مسئولو القلعة البيضاء على حل أزمة القيد فى الفترة الحالية،من أجل تنفيذ طلبات أوسوريو .
وينهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قياساته البدنية والطبية اليوم الخميس، قبل العودة للتدريبات الجماعية المقرر لها الجمعة المقبلة استعدادا للموسم الجديد، الذى يخوض فيه الفريق منافسات قوية.
وتخضع المجموعة الأخيرة من لاعبى الزمالك لمرحلة الكشف الطبى والقياسات البدنية غدا عقب انتهاء الإجازة الطويلة التى حصل عليها اللاعبون بعد المشاركة فى البطولة العربية، والخروج منها من دور المجموعات.
وكان الجهاز الطبى، بقيادة الدكتور محمد أسامة، قد قام بتقسيم لاعبى الفريق لثلاث مجموعات، بحيث تخضع كل مجموعة لتلك الفحوصات فى يوم محدد لها، قبل العودة يوم 1 سبتمبر المقبل،وبدأت القياسات بالأمس الثلاثاء.
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