شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الثلاثية بالزمالك تتوصل إلى صيغة اتفاق مع فتوح وصبحى لتجديد عقديهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت اللجنة الثلاثية بنادى الزمالك إلى صيغة اتفاق نهائية مع أحمد فتوح ومحمد صبحى،لتجديد عقدهما مع القلعة البيضاء،بعد توفير مستحقاتهما المالية المتأخرة،والاستقرار على ترضيتهما مالياً فى العقد الجديد.

وتولى اللجنة اهتماماً بالغاً بملف الكرة فى القلعة البيضاء خاصة أنه يشغل بال قطاع كبير من الجماهير،ويعمل مسئولو القلعة البيضاء على حل أزمة القيد فى الفترة الحالية،من أجل تنفيذ طلبات أوسوريو .