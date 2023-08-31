شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعجل الخليج السعودى لإرسال القسط الأول من صفقة محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعجل مسئولو النادى الأهلي نظرائهم في نادى الخليج السعودى من أجل سرعة إرسال القسط الأول من صفقة بيع محمد شريف، مهاجم الفريق، والبالغة مليون و600 ألف دولار، لاستغلالها فى توفير العملة الصعبة لحسم التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكذلك استخدامها فى دفع القسط الثانى من قيمة شراء إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي والمغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي السابق.

وانتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ 1.5 مليون دولار قيمة القسط الأول من صفقة انتقال حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر السابق إلى نادي الوكرة القطري، والبالغة 3 ملايين و250 ألف دولار، بعد الموافقة على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد موافقة مارسيل كولر المدير الفني على رحيل اللاعب إلى قطر.

ووضع مسئولو النادى الأهلى بنداً فى عقد بيع محمد شريف مهاجم الفريق للخليج السعودى يتيح له الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب لأى نادٍ آخر، وحصل مسئولو القلعة الحمراء على مبلغ مليون و600 ألف دولار نظير الموافقة على بيع محمد شريف للخليج السعودى.

وإجمالا.. لعب محمد شريف مع الأهلى 151 مباراة بكل البطولات بإجمالى 8685 دقيقة لعب سجل خلالها 58 هدفا وصنع 11 آخر وتلقى 7 كروت صفراء وحصد مع المارد الاحمر ثلاثة بطولات للدوري الممتاز ومثلهم لكأس مصر ولقبين لدوري الابطال الافريقى ولقبين للسوبر الأفريقى وثلاثة القاب للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ، وشارك محمد شريف مع الفراعنة فى 18 مباراة دولية وسجل 5 أهداف.