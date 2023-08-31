شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتعاقد مع فايلر والظهور الأول لغزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الاهلى تعيين السويسرى رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق فى مثل هذا اليوم 31 أغسطس 2019، خلفا للأورجوياني مارتن لاسارتي، الذي أُقيل عقب الخسارة أمام بيراميدز، والخروج من دور الستة عشر لكأس مصر، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو 2020 وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمر في 44 مباراة فاز في 34 لقاء وتعادل في 8 وخسر مباراتين وواحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى، وسجل الفريق تحت قيادته 91 هدفا.

وأثار التعاقد مع فايلر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن مسؤولى الأهلي صرحوا بأن المدرب القادم سيكون اسمًا كبيرًا على المستوى العالم، ورغم التفاوض مع أكثر من مدرب كبير أبرزهم الإيطالي "لوتشيانو سباليتي"، إلا أن مدير التعاقدات أمير توفيق عجز عن إيجاد صيغة تفاهم واضحة، والأمر نفسه خص المدرب البرازيلي الشهير مانو الذي سبق له تدريب منتخب البرازيل الأول ليتم إعلان التعاقد مع فايلر وسط جدل شديد من جمهور الاهلى لعدم شهرة المدرب السويسرى ولكن سرعان ماتغير الموقف وتحول للإشادة الكاملة بقدرات فايلر بعد نتائجه مع المارد الأحمر.

فايلر قاد الاهلى للفوز بكأس السوبر المصري 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 في ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر المصرى 2019 التي أقيمت فى الإمارات، واستطاع الصعود إلى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي ليضرب موعدا مع الوداد المغربى، بالإضافة إلى نجاح فايلر فى التتويج مع الاهلى بالدوري للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ الأهلى محققا سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع كاملة وسط لقب الأكثر فوزاً والأقوى هجوماً والأقوى دفاعاً والأكثر كلين شيت، بالاضافة للتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر .

شهد أداء الأهلى مع فايلر تباين شديد قبل فترة توقف الدوري بسبب جائحة كورونا أو بعد عودة المسابقة رغم أن المارد الأحمر تمكن من حسم اللقب لصالحه بشكل رسمي للموسم الخامس على التوالي والثانى والأربعين في تاريخه قبل سبعة أسابيع من نهاية المسابقة.

فلقد لعب الاهلى قبل فترة التوقف 17 مباراة فاز في 6 وتعادل مرة واحدة وتربع على القمة برصيد 49 نقطة وسجل لاعبيه 46 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف فقط ، وحقق الفوز على طنطا بخماسية دون رد كأكبر فوز.

بينما بعد عودة الدوري من تجميد كورونا لعب الاهلى 14 مباراة فاز في 10 وهزم مرة واحدة أمام الزمالك وحقق ثلاثة تعادلات وحصد 30 نقطة من أصل 36 بالدوري بالاضافة لمباراة بكأس مصر أمام الترسانة، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف ، وفاز على الاسماعيلى وأسوان ونادى مصر بثلاثة أهداف كأكبر نتيجة.

ضم الأهلي في عهد رينيه فايلر أكثر من لاعب مهم فى الميركاتو الصيفى 2019 مثل صانع الألعاب الدولى محمد مجدى قفشة من بيراميدز نظير 25 مليون جنيه مصرى، ولاعب الوسط الدفاعي المالي آليو ديانج من نادي مولودية الجزائر نظير 1.5 مليون دولار، ومدافع الإسماعيلى محمود متولى.

وخلال الميركاتو الشتوي 2020، أقنع رينيه فايلر إدارة الاهلي بإتمام التعاقد مع المهاجم السنغالي آليو بادجى من رابيد فيينا النمساوى بمبلغ فاق المليونى دولار، واستطاع اللاعب إثبات نفسه خاصةً بعد عودة النشاط المجمد بسبب فيروس كورونا المستجد فضلا عن التعاقد مع كهربا .

وقبل أسابيع طويلة من بداية الميركاتو الصيفي 2020، حسم الاهلي في عهد رينيه فايلر صفقة انتقال الجناح الدولي الشاب طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب مقابل حوالي 20 مليون جنيه مصري.

وأسدل الستار على علاقة النادى الأهلى مع مدربه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة فى 1 أكتوبر 2020 بعد رحلة استمرت 397 يوماً، ما يعادل عاماً كاملا وشهرا ويوما بعدما تمسك فايلر بالرحيل عن القلعة الحمراء بداعى رغبته في التواجد بجانب زوجته وإبنه في سويسرا لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وتولى تدريب الاهلى عقب رحيل فايلر ، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعد أن حظى مدرب صن دوانز السابق بتأييد وموافقة داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء ولجنة التخطيط بالنادى بسبب أسبقية تتويجه بالبطولة في 2016 وكذلك خبرته العريضة في العمل بالقارة السمراء، وهو ماتحقق بالفعل حيث قاد الاهلى للتتويج ببطولات عديدة قبل أن يرحل ويقود المارد الاحمر حالياً السويسري مارسيل كولر.

فى مثل هذا اليوم 31 أغسطس 1956 كان الظهور الأول لفريق غزل المحلة فى مسابقة الدورى، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الاتحاد بملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف فى افتتاحية الموسم السابع لمسابقة الدورى موسم "1956-1957"، ويعد نادى غزل المحلة أحد أقدم أندية كرة القدم فى مصر، وأنشئ عام 1936 بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة الاقتصادى الوطنى الراحل طلعت حرب.

بدأت ممارسة الكرة وقتها فى النادى بين بعض الخبراء الإنجليز الذين يعملون بالشركة مع بعض العمال المصريين ثم كان إنشاء استاد الغزل فى عام 1947 ليشارك الفريق الخاص بالشركة فى دورى الشركات فى ذلك الوقت ثم بدأت مشاركاته فى الدورى الممتاز.

نادى غزل المحلة من الأندية القلائل الذين أحرزوا لقب الدورى العام ولعب فى الدورى المصرى الممتاز 44 مرة.

وقدم المحلة الكثير من المواهب لمنتخب مصر مثل وائل جمعة ومحمود فتح الله وأحمد المحمدى من ناشئى النادى ومحمد عبدالشافى الذى تألق مع الفريق، كما أن شوقى غريب مدرب المنتخب الوطنى السابق ومدرب المنتخب الأولمبى حالياً هو أحد أبناء هذا النادى، كما أن النادى يملك لاعبين فى منتخب الشباب 2001 الذى حصل على المركز الثالث فى كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2001 مثل محمد العتراوى، بالإضافة إلى العديد من النجوم السابقين مثل الراحل عبد الرحيم خليل وعماشة ومحمد السياجى وآخرين.

غزل المحلة زعيم الفلاحين كما يطلق عليه أنصاره يعد أحد أشهر فرق الدورى المصرى كونه أحد الفرق القليلة التى سبق وأن حققت لقب بطولة الدورى المصرى الممتاز عندما نجح فى موسم 72-73 فى حصد اللقب .

وتعد حقبة السبعينيات أفضل فترات فريق غزل المحلة على الإطلاق بعد أن نجح فى تحقيق لقب الدورى وحصد المركز الثانى لموسم 75-76 فيما تمكن من تحقيق المركز الثالث فى خمس مناسبات آخرها موسم 92-93 .

غزل المحلة على مدار تاريخه الكروى لم يحالفه التوفيق فى معانقة أقدم البطولات المصرية بطولة كأس مصر بالرغم من حضوره نهائى البطولة العريقة فى 6 مناسبات مكتفيا بالوصافة أعوام 75-79- 86 -93-95 وأخيرا 2001

وصل غزل المحلة إلى مباراة السوبر المصرى عام 2001 وخسرها أمام الزمالك، كما شارك فى البطولة الأفريقية لمرات عديدة، وكذلك دورى أبطال العرب، وأحرج الأهلى والزمالك حتى الموسم 2006/2007، والذى شهد بداية الانهيار.

لم تتوقف صولات وجولات الفلاحين فى البطولات المحلية بعد أن كاد يكون ثانى فريق مصرى يتمكن من تحقيق لقب دورى الأبطال فى النسخة العاشرة للبطولة المرموقة فى قارة المواهب بعد فريق الإسماعيلى صاحب اللقب المصرى الأول فى تاريخ البطولة .

بعد أن نجح فريق غزل المحلة من الوصول إلى المباراة النهائية وتلاقى مع فريق كارا برازفيل وخسر غزل المحلة اللقب بنتيجة 6-3 فى مجموع مباراتى الذهاب والعود، ليكتفى بالوصافة كأول ناد مصرى يحقق وصافة البطولة الكبرى.