شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتعاقد مع كمال أبو الفتوح وجلال أحمد لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة التعاقد مع الثنائى كمال أبو الفتوح مدافع إيسترن كومبانى وجلال أحمد فارس لاعب الأهلى السابق لتدعيم صفوف الفريق الساحلى استعدادا للموسم الجديد 2023/ 2024.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الجونة عبر موقع "فيس بوك"، صورتين للاعبين بقميص النادى الساحلى ليعلن انتقالهما بشكل رسمي للفريق.

وكان نادى الجونة أعلن التعاقد مع أحمد عبد الرسول، حسام محمد، صبحى سليمان، حسن الحطاب، محمد الصباحى، خالد مصطفى، أحمد مسعود، الجامبي أليو جاتا، عبد الله هاشم.

ويتكون الجهاز الفني للجونة من علاء عبد العال يعاونه محمد عدلى مدرب ومجدى سعد مدرب مساعد وممدوح إبراهيم مدربا لحراس المرمى، وأحمد عبد اللطيف مدرب أحمال ، وعمرو جمال مساعد مدرب أحمال ، وأحمد مجدى محلل أداء .

وصعد فريق الجونة إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد هبوطه للدرجة الأولى بموسم واحد، وحسم الفريق صدارة المجموعة الأولى (مجموعة الصعيد) برصيد 69 نقطة بعد منافسة محتدمة مع لافيينا الذي أنهى الموسم ثانياً برصيد 68 نقطة.