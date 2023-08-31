شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سبتمبر موعدا مبدئيا لانطلاق الدورى الممتاز الموسم القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المحترفة يوم 20 سبتمبر المقبل، موعدا مبدئيًا لانطلاق مسابقة الدوري، حيث تسعى الرابطة لخوض جولة على الأقل بين مباراتي الذهاب والإياب للفرق المصرية في الدور التمهيدي لبطولتي إفريقيا دوري الأبطال والكونفدرالية.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة أحد أيام 7 أو 9 سبتمبر المقبل موعدًا مبدئيًا لإقامة مراسم القرعة في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، على أن تنطلق بعدها المسابقة، ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد، يوم 20 سبتمبر المقبل، وهو الموعد المبدئي لانطلاق مباريات الدوري المصري، والذي يحمل النادي الأهلي لقبه في الموسم الماضي.

ويشارك في البطولة 18 فريقا هي: "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .

وكان الأهلي حسم لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع، بينما ودع الثلاثي أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود دوري الأضواء والشهرة بعد احتلالهم المراكز الأخيرة بجدول ترتيب المسابقة.