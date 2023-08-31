شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع الطلائع على ودية في 11سبتمبر استعدادًا للسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو النادى الاهلى مع نظرائهم في طلائع الجيش علي إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين في السادسة مساء 11 سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الأفريقي المقرر لها 15 سبتمبر المقبل.

ويواصل فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الخميس تدريباته بمعسكره المغلق بالنمسا استعداداً للموسم الجديد ويتطلع الجهاز الفني للأهلي لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي فى الموسم الجديد، خاصة أن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة، يبدأها بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل فى مدينة الطائف السعودية، ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مباراة ودية يوم 5 سبتمبر المقبل قبل ختام معسكره بالنمسا كما طلب الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة كولر من الجهاز الاداري لفريقه ضرورة إقامة مباراة ودية بعد عودة الفريق للقاهرة لتكون بمثابة البروفة الاخيرة لتجهيز المارد الاحمر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الافريقى وهو ماتم الاتفاق عليه بمواجهة الطلائع.