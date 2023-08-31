شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقترب من تمديد استعارة كريم عرفات لموسم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى الإسماعيلى في مفاوضات جادة مع نادى فيوتشر من أجل تمديد إعارة كريم عرفات الظهير الأيمن الذى لعب الموسم الماضى رفقة الدراويش.

واقترب مسئولو الإسماعيلى من حسم مسألة التمديد للاعب لموسم جديد مع الإسماعيلى بناء على طلب من إيهاب جلال الذى يرى أن اللاعب سيكون إضافة كبيرة للدراويش في ظل إيقاف القيد.

ورحب كريم عرفات بمسألة استمراره لموسم آخر رفقة الإسماعيلى، خاصة أن شارك في معظم مباريات الدراويش الموسم الماضى وقدم أداء مميزا جعله أحد اللاعبين البارزين في الفريق والتي طالبت الجماهير باستمراره داخل القلعة الصفراء.

ويعود فريق الإسماعيلى للتدريبات اليوم الخميس، بعد الراحة 24 ساعة التى حصل عليها اللاعبون بعد الودية التى خاضها الفريق أمام إنبى وانتهت بالخسارة بهدفين مقابل هدف فى ثانى الوديات التى يجريها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق.

وفضل إيهاب جلال منح الفريق راحة بعد التدريبات القوية التى أجراها فى الفترة الأخيرة والتدريب صباحا ومساء لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين من أجل تجهيزهم بشكل قوى للموسم الجديد.

ويسعى إيهاب جلال للوصول لأفضل تشكيل ممكن وتجهيز جميع اللاعبين بشكل كامل ليكون الفريق على أتم استعداد للموسم الجديد، ويبحث عن 4 وديات أخرى لخوضها قبل بداية الموسم.

واتفق إيهاب جلال مع كل مدربي قطاع الناشئين في الإسماعيلي على توحيد طرق اللعب في القطاع مثلما يخوض الفريق الأول ليكون اللاعبين جاهزين في أي وقت للعب للفريق الأول.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء.