شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه اليوم سبورتنج فى الإسكندرية استعدادًا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم الخميس، مع فريق سبورتنج أحد أندية القسم الثانى، في رابع مبارياته الودية بمعسكره المغلق بالإسكندرية ضمن خطة تجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وانتظم فريق طلائع الجيش فى معسكر مغلق يستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وكان نادى طلائع الجيش أعلن جدول مبارياته الودية التى ستقام فى معسكره المغلق بالإسكندرية، حيث واجه فاركو فى المباراة الودية الأولى مساء الأربعاء الماضى، وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف، ثم يواجه فريق البحرية وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدف ثم واجه الاتحاد السكندري أمس الاربعاء ثم يلاقى سبورتنج اليوم ثم يلتقى مع انبى 3 سبتمبر المقبل.

كما وضع الجهاز الطبي لنادى طلائع الجيش برنامجا تأهيليا للثلاثى محمد شعبان ومحمد دياب والسيد أبو آمنة لاعبو الفريق ليتم تنفيذه فى معسكر الإسكندرية.

ويغيب الثلاثى محمد شعبان ومحمد دياب والسيد أبو آمنة عن الظهور في فترة إعداد الفريق بسبب استمرار تنفيذهم برامجهم التأهيلية للتعافى من الإصابة التي لحقت بهم فى نهاية الموسم.

وأجرى محمد دياب، مدافع الطلائع، جراحة غضروف الركبة ويسير بصورة منتظمة في برنامجه التأهيلى بينما أجري السيد أبو أمنة لاعب خط وسط الطلائع جراحة قطع الرباط الصليبى وغضروف الركبة في مارس الماضى، فيما يعانى محمد شعبان من الإصابة بكسر فى الذراع التى تعرض لها فى الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدورى الماضية.