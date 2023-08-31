شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يعلن جاهزيته لبدء فترة إعداد الموسم الجديد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى شلبى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جاهزيته لبدء فترة إعداد الموسم الجديد مع الفريق الأبيض والمقرر لها غدا الجمعة، وذلك من خلال صورة نشرها اللاعب عبر "أستورى إنستجرام" تكشف جاهزيته بنسبة 100 %.

وأنهى مصطفى شلبى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الذى خُصص له من قبل الجهاز الطبى،للفريق الأبيض من أجل اللحاق بالتدريبات الجماعية فى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد المقرر لها غداً أول سبتمبر.

ونفذ مصطفى شلبى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى بإتقان شديد تحت إشراف الجهاز الطبي،الذى أكد عليه بالالتزام بالتعليمات من أجل عدم التعجل فى العودة إلى الملاعب حتى لا تعاوده الإصابة مرة أخري.



مصطفي شلبي

وكان مصطفى شلبي تعرض للإصابة بكسر فى وجه القدم، في مباراة غزل المحلة بمسابقة الدوري الممتاز، فى أول شهر يوليو الماضى، وأكد الدكتور أسامة إن اللاعب يحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي حتى تماثل للشفاء بشكل نهائي من الإصابة.

وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، أكد أن الجهاز الفنى للفريق قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد فى الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق فى معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد الواحد السيد، أن الجهاز الفنى استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية، كما تحدد أن يكون يومى 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلى استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.