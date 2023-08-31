شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عصر ويسرا حلمى يتأهلان لربع نهائى بطولة كازاخستان لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح الثنائي خالد عصر ويسرا أشرف حلمى فى التأهل إلى ربع نهائي بطولة كازاخستان الدولية لتنس الطاولة فى منافسات الزوجي المختلط بعد التغلب علي الزوجي الهندى بنتيجة 3/1.

ونجح محمد البيلى لاعب منتخب تنس الطاولة، في التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة كازخستان لتنس الطاولة بعد الفوز على منافسه الجزائرى مهدى بولوسة 3-2 .

من ناحية أخرى توجت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات، بلقب بطولة كرواتيا لتحت 19 سنة، بعد أن فازت بلقب مرحلة تحت 17 سنة لتجمع بين اللقبين بالبطولة.

وتوجت هنا جودة ببطولة كرواتيا بعد الفوز على لاعبة اليابان إيميدا مانامى بنتيجة 1/3، ولاعبة أوكرانيا اناستاسيا بوندير بنتيجة 0/3، ثم الفوز على لاعبة الهند سيالى راچيش بنتيجة 0/3، وفازت فى النهائى على بطلة أوكرانيا ميا جريسل بنتيجة 3/0.