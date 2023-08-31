شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والأردن فى كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب كرة السلة رجال بقيادة روى رانا مع نظيره الأردنى،فى منافسات المباريات الترتيبية، ببطولة كأس العالم لكرة السلة والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر.

موعد مباراة مصر والأردن

تقام مباراة مصر والأردن فى الثالثة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى ترتيب المراكز من الـ17 إلى الـ32.

كشف عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات، ونائب رئيس اتحاد كرة السلة عن موقف المنتخب المصرى من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 من خلال بطولة كأس العالم المُقامة حالياً فى الفلبين من عدمه.

قال عمرو مصيلحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفوز على المكسيك أمس يعد أول فوز للفراعنة فى بطولات كأس العالم منذ المشاركة فيها لذلك الفوز فى حد ذاته انجاز.

وأضاف مصيلحى أن المنتخب يحتاج إلى الفوز فى مباراتين من مباريات تحديد المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثين فى البطولة، مع التفوق على باقى المنتخبات الأفريقية المشاركة فى مباريات الدور الثانى، حتى يحصل المنتخب على أفضل ترتيب بين منتخبات افريقيا، وبالتالى نتأهل مباشرة للأولمبياد، وحال تعادل المنتخب مع منتخب أفريقى اخر من المشاركين فى البطولة بالمباريات الترتيبية يتم اللجوء إلى فارق الأهداف والمنتخب المتفوق يصعد للأولمبياد.