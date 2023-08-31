شكرا لقرائتكم خبر عن بترول أسيوط يتعاقد مع أحمد بدوى حارس النصر 3 مواسم استعدادا للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو بترول أسيوط في التعاقد مع أحمد بدوى حارس النصر القاهرى في صفقة انتقال حر، لتدعيم مركز حراسة المرمى استعدادا لدورى المحترفين لكرة القدم.

وحصل مسئولو بترول أسيوط على توقيع أحمد بدوى على عقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقد الحارس مع النصر.

وكان بترول أسيوط تعاقد مع كل من محمد فرحان لاعب زد وأسوان السابق، وإبراهيم الشيشتاوى مهاجم نادي دمياط، والثلاثى أحمد الرفاعى مدافع بلدية المحلة، ومحمود سمكة لاعب الشمس والنصر السابق، وسعد جمال لاعب الفيوم والزمالك السابق، في إطار سياسة الجهاز الفني لدعم الفريق بأفضل العناصر للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

يواجه فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود، فريق العبور مساء اليوم الخميس، في مباراة ودية في إطار استعدادات كلا الفريقين لدورى المحترفين والقسم الثانى فى الموسم الجديد 2023/ 2024.

وخاض فريق بترول أسيوط مباراتين وديتين أمام القناة والسكة الحديد ثم يواجه اليوم فريق العبور لتجربة جميع اللاعبين الجدد ومحاولة الاستقرار على التشكيل الأمثل في الفترة المقبلة.