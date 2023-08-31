شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل يتقدم باستقالته من رئاسة نادى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة على الاستقالة التي تقدم بها أسامة خليل رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، في الإجتماع الأخير.

وقرر المجلس تكليف اللواء عمر رياض المدير التنفيذي للنادي بتسيير الأعمال في النادي لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المقبل قبل نهاية شهر سبتمبر.

ووجه أسامة خليل الشكر لرئيس الشركة القابضة للغزل ومجلس إدارة شركة الغزل، ولاعضاء مجلس ادارة شركة الكرة والعاملين بالنادي الذين تعاونوا معه خلال فترة رئاسته للشركة، بعد ما اظهر الجميع اخلاصا شديدا وتفانيا في العمل متمنيا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.

وتقدم أسامة خليل باستقالته من رئاسة شركة غزل المحلة لكرة القدم يوم 1 يوليو الماضي بعد وفاة والدته، لظروف خاصة، لكن مجلس الادارة تمسك باستمراره، قبل ان يعود لتقديم استقالته مرة أخرى.