شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُحيى ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب: ستبقى ذكراك فى قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا نادي الأهلي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي الأسبق الذي توفي قبل نحو 17 عاماً ، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك صورة لمحمد عبد الوهاب ، وعلّقت عليها : "عبد الوهاب ستبقى ذكراك في قلوبنا"



محمد عبد الوهاب

وتحل اليوم الخميس ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر، السابعة عشر والذي فارق الحياة بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلى باستاد مختار التتش فى مثل هذا اليوم 31 أغسطس 2006، ويملك اللاعب الراحل تاريخاً كبيراً مع الساحرة المستديرة، رغم أنه فارق الحياة قبل أن يتم عامه الثالث والعشرين، بعدما قاد ناديه ومنتخب بلاده للفوز بالعديد من البطولات والإنجازات.

وحقق عبد الوهاب مع الاهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.

محمد عبد الوهاب ولد بمحافظة الفيوم فى الأول من أكتوبر 1983، وانضم لناشئى الألمونيوم نجع حمادى، وانضم لصفوف منتخب الشباب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، والمتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2003، وشارك فى كأس العالم للشباب فى الإمارات 2003.

انتقل بعد ذلك إلى الظفرة الإماراتى، فأعاره إلى إنبى موسم 2003/2004، وانضم للمنتخب الأول تحت قيادة الإيطالى ماركو تارديللي.

قبل وفاته بيوم كتب عبد الوهاب تلك الجملة :"لا تبكى نفسى على شىء قد ذهب ونفسى التى تملك كل شىء ذاهبة"..كتبها فى ورقة وعلقها فى غرفة خلع الملابس فى الأهلى، وقال لزملائه فى الفريق، إنه يشعر أن نهايته اقتربت، وأنها ستكون مثل صديقه الشاب أحمد وحيد الذى كان توفى قبل أيام من وفاته.