شكرا لقرائتكم خبر عن عبد البارى يطالب وزارة الرياضة بحل أزمة قيد يد الزمالك قبل انطلاق دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حمادة عبد البارى مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك من اللجنة الثلاثية لإدارة القلعة البيضاء التحدث مع وزارة الرياضة لحل أزمة قيد الفريق قبل انطلاق دورى المحترفين غداً الجمعة .

وقال عبد البارى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن قائمة الفريق الحالية تضم 10 لاعبين فقط فى ظل عدم القيد بسبب المستحقات المالية للاتحاد المتأخرة من الموسم الماضى .

ويلعب الزمالك مع المعادي في الساعة الرابعة عصر غد الجمعة على صالة نادي الزمالك، ضمن مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد بدوري المحترفين لكرة اليد.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط 2004 و2005 والسيدات وناشئات 2006.

وتشهد الجولة الأولى بالمحترفين للرجال مواجهات بين كل من: الأهلى مع الزهور، والزمالك مع المعادى، والطيران مع العبور، وطلائع الجيش مع سموحة، وهليوبوليس مع الشمس، وسبورتنج مع أصحاب الجياد، والبنك الأهلى مع الأوليمبى، والجزيرة مع الترسانة.