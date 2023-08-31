شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 31/ 8/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 31/ 8/ 2023، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، موقف أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور من تدريبات الاهلى.

طبيب الأهلى يكشف حالة أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور بعد العرض على الخبير النمساوى

قال تامر أبو العينين، طبيب الأهلي إن الثلاثي؛ أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، لاعبي الفريق خضعوا لفحص طبي كامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي طمأنه على حالة اللاعبين، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة. حصد اللاعب أنس محمود حسين، الميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة كأس مصر للجمباز الفنى رجال تحت 9 سنوات، المقامة فى نادى مدينة نصر الرياضى. يقترب البرتغالي فيتور بيريرا من تشكيل لجنة الحكام الجديدة وفقا للبنود التسعة الحاكمة لتشكيل اللجنة والتي يكشفها الخليج 365 وجاء في مقدمتها أن تتكون لجنة الحكام الرئيسية من رئيس واحد ونائب واحد للرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، علما بأنه لا يجوز وجود رابط لأي عضو من أعضاء لجنة الحكام الرئيسية بأي ناد لكرة القدم أو دوري أو أي هيئة كرة قدم الخليج 365 يكشف البنود التسعة الحاكمة لتشكيل لجنة الحكام.. مستند أنس محمود يحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفنى تحت 9 سنوات

أوسوريو يبعد لاعبى الزمالك عن أجواء الانتخابات قبل بدء الموسم الجديد

شدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على لاعبيه بعدم التدخل فى الظروف التى يمر بها النادى خلال الفترة الحالية مطالبهم بالتركيز فقط فى الملعب من أجل الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

مران الأهلى الصباحى فى النمسا.. محاضرة كولر.. فقرة بدنية.. وتدريبات للحراس

خاض فريق الأهلي مرانا صباحيا اليوم ؛ الخميس ؛ بمعسكره الخارجي وتدرب الفريق على إحدى الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

مصر تتسلم علم تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال 2025