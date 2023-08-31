شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحسم كولر ملف المهاجم الأجنبى فى معسكر النمسا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يحسم النادي الأهلي بشكل رسمي حتى الأن ملف المهاجم الأجنبي الذي يرغب جمهور الفريق في ضمّه لتدعيم هجوم المارد الأهلي قبل إغلاق باب القيد واستعداداً للموسم الجديد.

في التقرير التالي ، نستعرض تطورات ملف المهاجم الأجنبي في الأهلي وموقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من هذا الملف:

س: ما هي تطورات ملف المهاجم الأجنبي في الأهلي؟

ج: الأمر مازال قيد التفاوض والمباحثات في الأهلي من أجل حسم الملف سريعاً.

س: هل حسم كولر هذا الملف؟

ج:كولر يبحث هذا الأمر مع إدارة النادي فرغم تواجد المدير الفني في معسكر الفريق الحالي بالنمسا إلا أن الاتصالات تتم على مدار الساعة من أجل حسمه سريعاً.

س: من هم المهاجمين المُرشحين للأهلي حالياً؟

ج:هناك أكثر من لاعب أجنبي يفاوض بينهم كولر وهناك لاعبين أجانب من الدوري المصري.

س: ماذا عن موقف البرازيلي سوزا من الأنضمام للأهلي ؟

ج: أصبح التعاقد معه صعب خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية بسبب تمسك ناديه الكوري به لكن حال فشل التعاقد رسمياً سيكون بإمكان الأهلي ضمّه في يناير مجاناً لأن عقده ينتهي مع نادي جيونبوك الكوري في ديسمبر المقبل.

س: وماذا عن التفاوض مع الكونغولي موليكا مهاجم بشكتاش؟

ج: غير صحيح ..الأهلي لم يتفاوض معه منذ شهرين تقريباً بسبب مُغالاة ناديه في طلباته المالية وأخرها 5 مليون دولار.

س: هل سيتعاقد الأهلي مع مهاجم قبل غلق باب القيد؟

ج: نعم ..هذا سيحدث لأن الفريق سيُشارك في مباريات وتحديات كثيرة الفترة المقبلة أبرزها السوبر الأفريقي أمام إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل بالسعودية ثم دوري السوبر الأفريقي والدوري الممتاز ومونديال الأندية.