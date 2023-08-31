شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحدد برنامجا خاصا لثلاثى الزمالك بعد عودتهم من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برنامجاً خاصاً لثلاثى الفريق الأبيض محمود علاء ومصطفى شلبى،ويوسف أوباما،بعد عودتهم من الإصابة.

ويرغب أوسوريو فى دخول ثلاثى الزمالك، فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى حفاظا عليهم وحتى لا تعاودهم الإصابة مرة أخرى خاصة أنهم من العناصر والركائز الأساسية التى ينوى الكولومبى الاعتماد عليهم فى الموسم الجديد.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الجمعة أول سبتمبر استعداداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد بعد الراحة الطويلة التى منحها الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق للاعبين.

فى سياق متصل شدد أوسوريو، على لاعبيه بعدم التدخل فى الظروف التى يمر بها النادى خلال الفترة الحالية مطالبهم بالتركيز فقط فى الملعب من أجل الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد، واتفق المدرب الكولومبى مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق على إبعاد اللاعبين عن أجواء انتخابات نادى الزمالك المقرر فتح باب الترشح لها 4 سبتمبر المقبل وتستمر حتى اليوم العاشر من نفس الشهر.

ويرغب أوسوريو فى حفاظ لاعبيه على كامل تركيزهم، استعدادا للموسم الجديد خاصة أن الفريق مقبل على منافسات قوية،فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية والدورى الممتاز وكأس مصر تحتاج من الجميع كامل الجاهزية الذهنية والفنية والبدنية.