شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتدرب على فترتين بمعسكر السخنة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقى غريب، تدريباته خلال معسكر الفريق الحالى بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد والذى انطلق بالأمس وسط اهتمام كبير من الجهاز الفنى واللاعبين.

ويخوض المقاولون تدريباته على فترتين وفقا للبرنامج التدريبى المعد من قبل الجهاز الفنى بقيادة الكابتن شوقى غريب، لتأسيس اللاعبين للمرحلة الهامة قبل بداية المباريات المتدرجة المستوى خلال المعسكر الحالى استعدادا للموسم الجديد.

وكان المقاولون خاض مرانه الأول أمس الأربعاء على ملاعب وادى دجلة بالعين السخنة، فى بداية فترة الإعداد.

وخاص فريق المقاولون مرانه الصباحى اليوم الخميس على الرمال، ضمن برنامج التدريب اليومى على فترتين صباحية ومسائية.

ويسعى شوقى غريب المدير الفنى لنادى المقاولون، على تطبيق تجارب على طريقة اللعب وتحفيظ اللاعبين للطريقة فضلا عن دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامى بالفريق خلال المرحلة الثانية من الاعداد.