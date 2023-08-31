شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالقوة الضاربة في مباراة فارساك أنطاليا الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فارساك أنطاليا في ثاني المباريات الودية التي يخوضها الفريق في معسكر تركيا، حيث يشارك الفريق بالقوة الضاربة .

ويلتقي بيراميدز مع فارساك أنطاليا التركي في الخامسة والنصف من مساء اليوم بملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية في ثاني اللقاءات الودية بعد الفوز في اللقاء الأولى على ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي