شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحققون المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية التنشيطية للكومتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبو فريق كوميته بنادي الزمالك تحت قيادة المدربة علا خليل، في تحقيق المراكز الأولى في بطولة الجمهورية التنشيطية للكومتيه المقامة بالصالة المغطاة داخل استاد القاهرة الدولي.



احد ابطال الزمالك



احد اللاعبات الفائزات



احد اللاعبين الفائزين



احمد عبد القادر



صورة جماعية

وكان الاتحاد الدولي للكاراتيه قد أعلن التصنيف العالمي للاعبين واللاعبات، وذلك عقب انتهاء منافسات بطولة إفريقيا للناشئين والشباب والكبار، والتي أقيمت بدولة المغرب الشقيقة.

وقد سيطر أبطال المنتخب المصري للرجال على الترتيب العام الأول في التصنيف العالمي، حيث تواجد في المركز الأول كلًا من عبدالله ممدوح في وزن -75 كوميتيه، ويوسف عماد في وزن -84 ك كوميتيه، وطه طارق في وزن +84 ك كوميتيه.

بينما جاء اللاعب على الصاوي في المركز السادس في وزن -67 ك كوميتيه، واحتل كريم أبوعطية المركز الثامن في وزن -60 ك كوميتيه، وحقق كريم وليد المركز السادس في منافسات الكاتا رجال.

أما منتخب السيدات، فقد احتل المركز الثاني في التصنيف العالمي كلًا من ريم أحمد في وزن -50 ك كوميتيه، وأحلام حمدي في وزن -55 ك كوميتيه، ومنه شعبان في وزن +68 ك كوميتيه.