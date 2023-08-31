دكرنس يعلن التعاقد مع 7 صفقات جديدة استعدادا للمحترفين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم، التعاقد مع 7 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق، استعدادا لدورى المحترفين في الموسم الجديد.

ونجح دكرنس في التعاقد مع محمود عبد الله حارس مرمى الأوليمبي، وأيمن الغباشى قادما من إيسترن كومبانى، أحمد حسني لاعب بورتو السويس، أحمد هاني عنتر لاعب طلائع الجيش مواليد 2001، حسام جلال لاعب النصر، أحمد الشاذلى لاعب المصرى بالسلوم، أحمد عبدالفضيل لاعب ديروط.

ويقود دكرنس فنيا أيمن الجمل مدرب الإسماعيلى السابق والذى نجح في صناعة توليفة جديدة بعد التعاقد مع اكثر من 15 لاعبا للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي سيشهدها دورى المحترفين في الموسم المقبل .

وقدم دكرنس مردودا جيدا خلال الموسم المنقضى مع حسام عبد العال بعدما نجح في المنافسة على الصعود حتى الأسبوع الأخير من عمر المسابقة قبل أن ينجح بلدية المحلة في خطف تذكرة التأهل .