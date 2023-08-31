تقارير سعودية: صلاح يوافق على عرض اتحاد جدة.. وليفربول يناور

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن ليفربول يرغب فى الوصول إلى رقم أكبر من المعروض عليه لحسم صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لاتحاد جدة، بعد تأكده من موقف اللاعب نفسه.

وعنونت الصحيفة في عددها الورقي، تحت صورة الدولى المصري: "صلاح يوافق.. وليفربول يناور

وتابعت الصحيفة أن محمد صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول ويورجن كلوب مدرب الفريق بتأكيده أنه لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة منهما.

كما أشارت الرياضية السعودية إلى أن ليفربول يسير بالصفقة إلى الدقائق الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي الذي يغلق مساء الخميس بغية الوصول إلى رقم أكبر من المعروض عليه بعد تأكده من موقف محمد صلاح نفسه.

من جانبه، راهن الإعلامى السعودي عثمان أبو بكر فى حديثه مع برنامج "الديوانية" عبر القنوات الرياضية السعودية أن محمد صلاح سيتواجد فى مكة غدا، مؤكدا أنه علم من مصادره الخاصة بأن صفقة النجم المصري تم حسمها.