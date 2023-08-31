صفقة القرن تقترب.. اتحاد جدة يعلن عن صفقة محمد صلاح بعد مباراة الهلال

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحيفة سعودية، أن نادي اتحاد جدة حسم كل الأمور الخاصة بصفقة ضم النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي، على أن يتم الإعلان عنها رسميا بعد مباراة كلاسيكو الدوري السعودي أمام الهلال والمقرر لها غدا الجمعة.

وأكد محمد نور، لاعب نادي اتحاد جدة الأسبق، أن ناديه بصدد الإعلان عن صفقتين عالميتين فى غضون الساعات القليلة المقبلة، على رأسها النجم المصرى محمد صلاح من ليفربول.

وقال محمد نور في تصريحات للقناة السعودية، إن اتحاد جدة سيعلن رسميا عن صفقة محمد صلاح يوم السبت المقبل، عقب الانتهاء من الارتباط بكلاسيكو الهلال.

كما أكد لاعب اتحاد جدة السابق أن العميد اقترب أيضا من ضم المدافع الإسبانى سيرجو راموس، وسيتم الإعلان عن الصفقة أيضًا عقب لقاء الهلال.