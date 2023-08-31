شكرا لقرائتكم خبر عن عماد البنانى يتقدم باستقالته من اتحاد الرياضة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافقت وزارة الشباب والرياضة، علي اعتذار الدكتور عماد البناني عن رئاسة اتحاد الرياضة للجميع، نظرا لتكليفه بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئاسة اللجنة الثلاثية للقلعة البيضاء .

كان الدكتور عماد البناني تقدم باعتذار رسمي إلى وزارة الشباب والرياضة، عن عدم الاستمرار في رئاسة اتحاد الرياضة للجميع، من أجل تفرغه لمنصب المدير التنفيذي بنادي الزمالك ورئاسة اللجنة الثلاثية للقلعة البيضاء.



عماد البناني

وكان الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء قد أكد أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسؤلية لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.