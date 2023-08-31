شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: هدف بيراميدز الفوز بأبطال أفريقيا والمشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز ، أن هدفنا في البطولات التى نشارك أو ننافس بها في الفترة المقبلة، سواء بطولة محلية كأس مصر أو الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، هو الحصول علي اللقب .

وتحدث رمضان صبحي، في تصريحات لموقع بيراميدز : "كل بطولة سندخل ونشارك فيها هذا الموسم، سنحارب عليها من أجل التتويج بها، ولكن في النهاية التوفيق بتاع ربنا، ونفسي أحقق بطولة أفريقيا مع نادي بيراميدز، وذلك سيكون مهم جدًا بالنسبة لي وبالنسبة للنادي ".

وأضاف رمضان صبحي، قائلًا:هدفنا الحصول على دوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل الظهور بعدها والمشاركة في كأس العالم للأندية، وكل ذلك يحدث بالشغل والعمل، وليس بالكلام فقط".

وتابع : "الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وإدارة مميزة، وهناك حالة من التميز في كل القرارات، ينقص الفريق فقط تحقيق بطولة، ومن وجهة نظري النادي يستحق أن يكون في مكانة أفضل باللاعبين والإمكانيات الموجودة".