شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم الأردن 69/85 فى كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لكرة السلة على نظيره الأردن بنتيجة 69/ 85 لصالح المنتخب الوطنى فى مباريات ترتيب المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثون بكأس العالم لكرة السلة والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، وشهدت الفترة الأولى تقدم مصر بنتيجة 14/22 ، ومواصلة التقدم حتى نهاية الشوط الأول والتى أنتهى 40/36 ، وعلى مستوى الفترة الثالثة انتهت 59/56 للفراعنة .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.

تلقى منتخب مصر خسارة أمام ليتوانيا فى أولى المباريات بنتيجة 93/67 و أمام مونتيجرو بنتيجة 89/74 ثم الفوز على المكسيك 100/72

قال عمرو مصيلحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفوز على المكسيك أمس يعد أول فوز للفراعنة فى بطولات كأس العالم منذ المشاركة فيها لذلك الفوز فى حد ذاته انجاز.

وأضاف مصيلحى أن المنتخب يحتاج إلى الفوز فى مباراتين من مباريات تحديد المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثين فى البطولة، مع التفوق على باقى المنتخبات الأفريقية المشاركة فى مباريات الدور الثانى، حتى يحصل المنتخب على أفضل ترتيب بين منتخبات افريقيا، وبالتالى نتأهل مباشرة للأولمبياد، وحال تعادل المنتخب مع منتخب أفريقى اخر من المشاركين فى البطولة بالمباريات الترتيبية يتم اللجوء إلى فارق الأهداف والمنتخب المتفوق يصعد للأولمبياد.