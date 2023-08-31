شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم مرعى أفضل لاعب فى مباراة مصر والأردن بكأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ونجح منتخب مصر الأول لكرة السلة في تحقيق فوزه الثاني على التوالي في كأس العالم، بعدما تغلب على نظيره الأردني بنتيجة 85-69.

والتقى منتخب مصر بنظيره الأردني في الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس، في أولى مباريات المرحلة الترتيبية لتحديد المراكز من الـ 17 إلى الـ 32 في كأس العالم.

وسيطر الفراعنة على المباراة منذ البداية، حيث نجح منتخب مصر في إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 22-14، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الثانية التي أنهاها لصالحه بنتيجة 40-36.

وفي الفترة الثالثة واصل منتخب مصر تقدمه بنتيجة 59-56.. قبل أن ينجح في توسيع الفارق في الفترة الرابعة التي أنهاها وأنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 85-69.

ويتبقى لمتخب مصر مباراة واحدة في كأس العالم المقامة حاليًا في الفلبين، ستكون أمام نيوزيلندا يوم السبت المقبل.