شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على أنطاليا التركى بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع نادي بيراميدز بنظيره فارساك أنطاليا التركي في ثاني المباريات الودية التي يخوضها الفريق في معسكر تركيا، بتقدم بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويلتقي بيراميدز مع فارساك أنطاليا التركي بملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية في ثاني اللقاءات الودية بعد الفوز في اللقاء الأولى على ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل.

وسجل أهداف بيراميدز الثلاثة فيستون ماييلي هدفين في الدقيقتين 5 و25 وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث في الدقيقة ٣٩، فيما تعرض المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي للطرد في الدقيقة ٤٣ بقرار من الحكم.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي