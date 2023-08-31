شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضمان الملحق العالمى.. مباراة نيوزيلندا تحسم تأهل فراعنة السلة لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب كرة السلة "رجال" بقيادة الكندى روى رانا المدير الفنى لمواجهة نظيره النيوزيلندي فى المباراة المقبلة بكأس العالم لكرة السلة والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

وتعد مباراة نيوزيلندا حاسمة للمنتخب بالتأهل للأولمبياد من عدمه، خاصة أن الفوز حال هزيمة السودان وانجولا فى مباراتهما السبت المقبل يُعنى تأهل الفراعنة للأولمبياد كأفضل منتخب افريقى.

وضمن منتخب مصر تواجده في أفضل 16 مركزا بكأس العالم من الفرق التي لم تتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ما يعني ضمان التواجد في الملحق العالمي على أقل تقدير حال لم يخطف الفراعنة البطاقة المباشرة لأولمبياد باريس 2024.

وحال فوز المنتخبات الأفريقية الثلاثة فى المباراة المقبلة يتم اللجوء إلى فارق الأهداف وبناء عليه يتحدد الفريق المتأهلين للاولمبياد والفريق المتأهلين للتصفيات المؤهلة.

وفاز منتخب مصر لكرة السلة على نظيره الأردن بنتيجة 69/ 85 فى مباريات ترتيب المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثون بكأس العالم لكرة السلة والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، وشهدت الفترة الأولى تقدم مصر بنتيجة 14/22 ، ومواصلة التقدم حتى نهاية الشوط الأول والتى أنتهى 40/36 ، وعلى مستوى الفترة الثالثة انتهت 59/56 للفراعنة .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.