شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب روسيا يصل مصر 5 سبتمبر لمواجهة المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل المنتخب الأولمبي الروسي للقاهرة يوم 5 سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب مصر الأولمبي في فترة التوقف المقبلة استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

ووافق اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على خوض المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و11 سبتمبر المقبل باستاد السويس، ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وينتظم المنتخب الأوليمبي فى معسكر إعداد بالعين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم فى بداية استعداده للأولمبياد.

جاءت موافقة اتحاد الكرة بعد استقبال وفد من جانب الاتحاد الروسي خلال الساعات الماضية وأعلن إعجابه بأماكن الإقامة والإعاشة والملاعب بالسويس وأشاد بها، وكان برفقة الوفد الروسي محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي الذى بذل مجهودا وفيرا فى التجهيز للتجربة الروسية، ضم وفد روسيا مدير المنتخب الأوليمبي الروسي والمنسق الأمنى ومديرة العلاقات العامه بالاتحاد الروسي.

ويضع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، الرتوش الأخيرة على قائمة المنتخب التي تدخل معه معسكرا مغلقا الشهر المقبل، استعداد لمواجهتي روسيا وديًا يومى 7 و11 سبتمبر خلال فترة التوقف الدولى ضمن خطة الاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وصرح محمود حرب مدير المنتخب بأن المحترفين الثلاثة هم: عمر فايد المحترف فى فناربخشة، وبلال مظهر لاعب لاعب باناثينايكوس ومصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ.