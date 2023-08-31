شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكرر الفوز الثانى على التوالى بكأس العالم للسلة منذ 1950 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر لكرة السلة فى التغلب على نظيره الأردن بنتيجة 69/ 85 فى مباريات ترتيب المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثون بكأس العالم لكرة السلة والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

وجاء فوز مصر على الاردن ليكون الثانى على التوالى بكأس العالم ، بعد الفوز على المكسيك فى المباراة السابقة بنتيجة 100/72 ، فى انجاز لم يسبق تحقيقه منذ عام 1950

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.

ويستعد منتخب كرة السلة "رجال" بقيادة الكندى روى رانا المدير الفنى لمواجهة نظيره النيوزيلندي فى المباراة المقبلة بكأس العالم لكرة السلة والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

وتعد مباراة نيوزيلندا حاسمة للمنتخب بالتأهل للأولمبياد من عدمه، خاصة أن الفوز حال هزيمة السودان وانجولا فى مباراتهما السبت المقبل يُعنى تأهل الفراعنة للأولمبياد كأفضل منتخب افريقى