شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على فارساك أنطاليا التركى بسباعية نظيفة وديا .. و فيستون ماييلي هاتريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز بسبعة أهداف دون مقابل على نظيره فارساك أنطاليا التركي في ثاني المباريات الودية التي يخوضها الفريق في معسكر تركيا.

وواجه بيراميدز نظيره فارساك أنطاليا التركي بملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية في ثاني اللقاءات الودية بعد الفوز في اللقاء الأولى على ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل.

وسجل أهداف بيراميدز فيستون ماييلي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 5 و35 و49، وأضاف عبد الله السعيد "هدفين" في الدقيقتين 39 و54 من ركلة جزاء، ومحمد رضا بوبو في الدقيقة 60، وإبراهيم عادل في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

فيما تعرض المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي للطرد في الدقيقة 43 بقرار من الحكم.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وشهد الشوط الثاني مشاركة مصطفى فتحي، ومحمود مرعي وكريم حافظ ومهند لاشين وسيف جعفر وإبراهيم عادل ودودو الجباس،