شكرا لقرائتكم خبر عن الماجيكو إيهاب أمين يحقق steal تاريخيا فى كأس العالم للسلة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إيهاب أمين لاعب منتخب السلة فى تسجيل steal فى مباراة المنتخب أمام الأردن فى مباريات ترتيب المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثين، والتى انتهت بفوز مصر بنتيجة 69/85 وتقرب مصر خطوة نحو التأهل لأولمبياد باريس.



إيهاب أمين

وقام إيهاب أمين فى الدقيقة السابعة من الفترة الرابعة فى steal للكرة من لاعبى الأردن ، حيث انقض على الكرة زحفا ارضا ، سجل من خلالها نقطتان للفراعنة ساهمت فى حسم الفوز لصالح المنتخب المصرى، فى لقطة ستبقى خالدة فى الأذهان كثيرا.

كان إيهاب أمين قد حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة المنتخب السابقة أمام المكسيك والتى انتهت بفوز مصر 100/72

ويستعد منتخب كرة السلة "رجال" بقيادة الكندى روى رانا المدير الفنى لمواجهة نظيره النيوزيلندي فى المباراة المقبلة بكأس العالم لكرة السلة والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

وتعد مباراة نيوزيلندا حاسمة للمنتخب بالتأهل للأولمبياد من عدمه، خاصة أن الفوز حال هزيمة السودان وانجولا فى مباراتهما السبت المقبل يُعنى تأهل الفراعنة للأولمبياد كأفضل منتخب افريقى.

وضمن منتخب مصر تواجده في أفضل 16 مركزا بكأس العالم من الفرق التي لم تتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ما يعني ضمان التواجد في الملحق العالمي على أقل تقدير حال لم يخطف الفراعنة البطاقة المباشرة لأولمبياد باريس 2024.