شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ناشئات السلة على تشيلى ولاتفيا بكأس العالم 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئات السلة تحت 18 سنة فى أول ايام بطولة كأس العالم التى تقام بالمجر حيث تغلب على تشيلى ولاتفيا

وتغلب منتخب ناشئات السلة على تشيلى بنتيجة 21/11 وعلى لاتفيا بنتيجة 21 /8 ومن المقرر أن يلتقي منتخب الشباب مع تايلاند واليابان بعد قليل فى نفس البطولة.

وتضم قائمة اللاعبات فريدة طارق، نيفين بهاء ، ملك شادى ، وهنا عبد العال ، و يقود الجهاز الفني أحمد جمعة مدربا ، وعلى مستوى الشباب محمد طارق خيرى ، فؤاد سعد ، بهاء الدين رمضان ، محمد وائل بدر، ويقودهم فنيا ياسر أبو الفتوح