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فوز ناشئات السلة على تشيلى ولاتفيا بكأس العالم 3x3

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئات السلة تحت 18 سنة فى أول ايام بطولة كأس العالم التى تقام بالمجر حيث تغلب على تشيلى ولاتفيا 

 

وتغلب منتخب ناشئات السلة على تشيلى بنتيجة 21/11 وعلى لاتفيا بنتيجة  21 /8 ومن المقرر أن يلتقي منتخب  الشباب مع تايلاند واليابان بعد قليل فى نفس البطولة.

 

وتضم قائمة اللاعبات فريدة طارق، نيفين بهاء ، ملك شادى ، وهنا عبد العال ، و يقود الجهاز الفني أحمد جمعة مدربا ، وعلى مستوى الشباب محمد طارق خيرى ، فؤاد سعد ، بهاء الدين رمضان ، محمد وائل بدر، ويقودهم فنيا ياسر أبو الفتوح

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MO Nasa

MO Nasa

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