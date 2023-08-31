شكرا لقرائتكم خبر عن "ونش" الزمالك يخوض مرحلة جديدة من التأهيل قبل العودة للملاعب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في "الجيم" اليوم الخميس خلال أداء مرحلة جديدة من التدريبات التأهيلية التي يخوضها حالياً من أجل العودة من إصابة الرباط الصليبى.

وأدى الونش تدريبات بدنية شاقة في "الجيم" من أجل استعادة لياقته الفنية والبدنية ،خاصة في ظل الإصابة القوية التي تعرض لها الموسم الماضى،والتي تطلب بذل مزيد من الجهد من أجل استعادة مستواه المعهود.

وطلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة محمود حمدى الشهير بـ"الونش" مدافع الفريق الأبيض بعد بدء مرحلة الجرى فى عملية التأهيل التى يخوضها فى الفترة الحالية ضمن برنامج التعافى من إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها فى نهاية شهر مايو الماضى.

ويرغب أوسوريو فى الإطمئنان على حالة الونش،ومتابعة البرنامج التأهيلى الذى يخضع له بدقة،خاصة أنه يأمل فى عودة اللاعب سريعاً إلى الملاعب لإيمانه بقدراته وإمكانياته الفنية،فى قيادة دفاع الفريق الأبيض،فضلاً عن أنه من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين يُعتمد عليهم،فى لم شمل الفريق.

ويسابق الونش الزمن للتعافى من إصابة الرباط الصليبى التى لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن صفوف الفريق الأبيض، وتعد مرحلة التأهيل التى يخوضها الونش هى الأخيرة للاعب، تمهيداً للعودة للملاعب من جديد.



محمود الونش



مدافع الزمالك