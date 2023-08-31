شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب السلة بانتصارات كأس العالم والاقتراب من حلم الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى المنتخب الوطنى الأول لكرة السلة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لفوزه على شقيقه الأردنى 85-69 محققًا الفوز الثانى على التوالى فى كأس العالم لكرة السلة واقتراب حلم التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي على دور الاتحاد المصرى لكرة السلة وعمله الدؤوب مع المنتخبات الوطنية، واستضافة بطولات دولية فى مختلف المراحل العمرية برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة وأعضاء المجلس، مشيدًا كذلك بجهود سفير مصر بدولة الفلبين لتذليله مختلف العقبات التى تواجه بعثة منتخبنا الوطنى.

وأشار الوزير إلى أن دعم القيادة السياسية سببًا رئيسيًا في تحقيق الإنجازات المتلاحقة التي تحققها الرياضة المصرية وخاصة على مستوى المنتخبات، والتي تُبشر بتحقيق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية.

وبهذه النتيجة يضمن منتخبنا التأهل للملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس، وكذلك إذا حققت مصر على نيوزيلندا وهزيمة جنوب السودان أمام أنجولا، يتحقق التأهل مباشرًة إلى أولمبياد 2024.