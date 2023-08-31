شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إمام وأكرم وكريم لمعسكر الأهلى بعد الخضوع لفحوصات لدى الخبير النمساوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي عودة ثلاثي الفريق أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور،لمعسكر الفريق في النمسا بعد الخضوع لفحوصات طبية لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك.

ونشرت صفحة الأهلي صوراً لثلاثي الفريق بعد إنضمامهم للمعسكر عقب الفحوصات الطبية.



اكرم توفيق في الاهلي



امام عاشور



امام عاشور في معسكر الاهلي



امام عاشور يعود لمعسكر الاهلي بالنمسا



امام عاشور



كريم فؤاد وامام عاشور واكرم توفيق

وقال الدكتور تامر أبو العينين طبيب الأهلي أن لاعبي الفريق خضعوا لفحص طبي كامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي طمأنه على حالة اللاعبين، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف طبيب الأهلي أنه قام بالتواصل مع الخبير كريستيان فينك، وتم عقد جلسة مطولة بينهما عبر الفيديو كونفرانس، وتم الاطلاع على حالة كل لاعب، وتأكد أن الثلاثي تعافى تمامًا من الناحية الطبية من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها.

وأشار أبوالعينين، إلى أن ثلاثي الأهلي يمكنهم المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكره الإعدادي حاليًا في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.