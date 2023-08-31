شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة نحو الأولمبياد.. موعد مباراة مصر القادمة فى كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب السلة لمباراته القادمة أمام نيوزيلندا فى كأس العالم والتى تقام بالفلبين، حيث تعد المباراة حاسمة فى طريق التأهل لأولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر فى كأس العالم للسلة

ويلتقى منتخب السلة مع نظيره نيوزيلندا بعد غد السبت فى تمام الساعة الحادية عشر وخمس وأربعون دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة

وتعد مباراة نيوزيلندا حاسمة للمنتخب بالتأهل للأولمبياد من عدمه، خاصة أن الفوز حال هزيمة السودان وانجولا فى مباراتهما السبت المقبل يُعنى تأهل الفراعنة للأولمبياد كأفضل منتخب افريقى.

وضمن منتخب مصر تواجده في أفضل 16 مركزا بكأس العالم من الفرق التي لم تتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ما يعني ضمان التواجد في الملحق العالمي على أقل تقدير حال لم يخطف الفراعنة البطاقة المباشرة لأولمبياد باريس 2024.

وحال فوز المنتخبات الأفريقية الثلاثة فى المباراة المقبلة يتم اللجوء إلى فارق الأهداف وبناء عليه يتحدد الفريق المتأهلين للاولمبياد والفريق المتأهلين للتصفيات المؤهلة.

وفاز منتخب مصر لكرة السلة على نظيره الأردن بنتيجة 69/ 85 فى مباريات ترتيب المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثون بكأس العالم لكرة السلة والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، وشهدت الفترة الأولى تقدم مصر بنتيجة 14/22 ، ومواصلة التقدم حتى نهاية الشوط الأول والتى أنتهى 40/36 ، وعلى مستوى الفترة الثالثة انتهت 59/56 للفراعنة .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.