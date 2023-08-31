أقل من أسعار الجملة.. الغرف التجارية تكشف موعد انطلاق معارض أهلا مدارس

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن منافذ "أهلا مدارس" ستنطلق يوم 15 سبتمبر المقبل، وما سيتم طرحه كل ما تحتاجه الأسر للمدارس، بداية من الكتابة المدرسي والأغذية المدرسية والحقائب والملابس بأقل من أسعار الجملة.

أضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة: "هناك شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإقامة معارض أهلا مدارس في كل المحافظات لتوفير المستلزمات لكل الطلاب، وهناك عدد كبير من الشركات تشترك معنا لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة بشكل كبير".

وأشار إلى استمرار معارض "أهلا مدارس" يستمر لمدة أسبوعين، حتى بدء العام الدراسي، وقد يتم مد المعارض لفترة أطول، وسعى لاستمرار بعض المنافذ طوال العام لتوفير المستلزمات للمواطنين.