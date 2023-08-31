الأمل الأخير.. اتحاد جدة يرفع قيمة عرضه لضم صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "تليجراف"، أن محمد صلاح، بات مطلوبا من قبل قادة الدوري السعودي للمحترفين، الذين وقعوا مع كريم بنزيما ونجولو كانتي خلال فترة الانتقالات، ومن المفهوم أنهم أعدوا عرضاً بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك الإضافات فيما يمكن أن تكون صفقة انتقال قياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد التقرير لكن حتى الآن لم يتلق الوسطاء الذين يعملون مع النادي أي شيء من أنفيلد لتشجيعهم على إمكانية التوصل إلى صفقة، ليفربول أنفسهم يقولون بشكل خاص أن صلاح ليس للبيع، وهذا قد لا يمنع الاتحاد من تكثيف محاولاته لإغراء صلاح بالدوري السعودي للمحترفين بعد استهداف ثلاثة من زملائه السابقين في فريق ليفربول.