المجموعة السادسة نارية.. القرعة الكاملة لمرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا موسم 2023 - 2024

الشارقة - اميمة ياسر - أجريت مساء الخميس، قرعة مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023 - 2024،، فى إمارة موناكو الفرنسية.

وجاءت قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا كالتالي:

المجموعة الأولي: بايرن ميونخ الألماني - مانشستر يونايتد - كوبنهاجن الدنماركي - جالاتا سراي التركي.

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - أرسنال الإنجليزي - إيندهوفن الهولندي - لانس الفرنسي.

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد - براجا البرتغالي - يونيون برلين الألماني.

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر ميلان الإيطالي - ريد بول سالزبورج النمساوي - ريال سوسيداد الإسباني.

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي - أتلتيكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سيلتك الاسكتلندي.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بوروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل يونايتد الإنجليزى

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - لايبزيج الألماني - النجم الأحمر الصربي - يونج بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار الأوكراني - أنتويرب البلجيكي.

وتنطلق مباريات مرحلة مجموعات دوري الأبطال للموسم الحالي، يومى 19 و 20 من شهر سبتمبر المقبل.