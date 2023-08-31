هالاند يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا

فاز النرويجي إرلينغ هالاند بجائزة لاعب العام في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" بعد قيادته لفريقه مانشستر سيتي في تحقيق ثلاثية تاريخية الموسم الماضي.



وحقق هالاند بداية مذهلة مع سيتي الموسم المنصرم مسجلا 52 هدفا في جميع المسابقات ليسهم في تتويج فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بثلاثية الدوري الإنكليزي وكأس إنكلترا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبية مطلع الموسم الحالي.



وتفوق هالاند (23 عاما) على زميله كيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي وليونيل ميسي قائد الأرجنتين والمنتقل حديثا إلى إنتر ميامي الأميركي.



وجاء فوز هالاند بعد يوم واحد من نيله جائزة لاعب العام التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا بعد موسمه الأول المذهل مع السيتي.



بالمقابل فازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا بعد فوزها مع فريقها برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات ومن ثم كأس العالم مع منتخب بلادها.



وتفوقت بونماتي (25 عاما) على زميلتها في المنتخب الإسباني ولاعبة ريال مدريد أولغا كارمونا، التي سجلت هدف فوز منتخب بلادها في المباراة النهائية ضد إنكلترا، والدولية الأسترالية سام كير.





(وكالات)