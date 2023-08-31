الإسباني بيب غوارديولا ينال جائزة أفضل مدرب في أوروبا

توج الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي بجائزة أفضل مدرب في أوروبا للموسم الماضي.



وغاب بيب عن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في موناكو على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بسبب إجراءه لعملية جراحية في ظهيره.



وتوج بيب مع سيتي بالدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبية واللقب الأهم بتتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا.



وتم منح الهداف الألماني الدولي السابق ميروسلاف كلوزه جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



يذكر أن كلوز هو الهداف التاريخي لكأس العالم بـ16 هدفاً



وقد منح هذه الجائزة لأنه جسد معنى الروح الرياضية في أكثر من لقطة.