شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض "تراي ماتش" فى معسكر النمسا..وحماس كبير بين اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلي «تراي ماتش» بين جميع اللاعبين، في إطار خطة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية، استعدادًا للموسم الجديد وشهدت التجربة ظهور لاعبي الأهلي بحالة جيدة، كما شهدت حماسًا كبيرًا من الجميع، لرغبتهم في الظهور بشكل مميز مع الفريق خلال الموسم الجديد.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

وأعلن النادي الأهلي عودة ثلاثي الفريق أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور،لمعسكر الفريق في النمسا بعد الخضوع لفحوصات طبية لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك.

ونشرت صفحة الأهلي صوراً لثلاثي الفريق بعد إنضمامهم للمعسكر عقب الفحوصات الطبية ، وقال الدكتور تامر أبو العينين طبيب الأهلي أن لاعبي الفريق خضعوا لفحص طبي كامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي طمأنه على حالة اللاعبين، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف طبيب الأهلي أنه قام بالتواصل مع الخبير كريستيان فينك، وتم عقد جلسة مطولة بينهما عبر الفيديو كونفرانس، وتم الاطلاع على حالة كل لاعب، وتأكد أن الثلاثي تعافى تمامًا من الناحية الطبية من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها.

وأشار أبوالعينين، إلى أن ثلاثي الأهلي يمكنهم المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكره الإعدادي حاليًا في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.