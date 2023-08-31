شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يجرون قياسات بدنية وطبية استعدادا للموسم الجديد.. وظهور عبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قياسات بدنية وطبية اليوم الخميس قبل العودة للتدريبات الجماعية المقرر لها غدا الجمعة،استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وظهر محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق فى القياسات البدنية الطبية بعد رجوعه من إصابة طويلة منعته من المشاركة فى أغلب مباريات الفريق بالموسم الماضى.

وخضعت المجموعة الأخيرة من لاعبى الزمالك لمرحلة الكشف الطبى والقياسات البدنية اليوم عقب انتهاء الإجازة الطويلة التى حصل عليها اللاعبون بعد المشاركة فى البطولة العربية، والخروج منها من دور المجموعات.

وتواجد الجهاز الطبى والفنى بتلك الفحوصات والقياسات من أجل تحديد البرنامج الذى سيتبعه اللاعبين فى المران الجماعى، وكذلك التدريبات الفردية التى سيحددها لبعض اللاعبين.

وكان الجهاز الطبى، بقيادة الدكتور محمد أسامة، قد قام بتقسيم لاعبى الفريق لثلاث مجموعات، بحيث تخضع كل مجموعة لتلك الفحوصات فى يوم محدد لها، قبل العودة يوم 1 سبتمبر المقبل،وبدأت القياسات الثلاثاء الماضي.

وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، أكد أن الجهاز الفنى للفريق قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد فى الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق فى معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد الواحد السيد، أن الجهاز الفنى استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية، كما تحدد أن يكون يومى 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلى استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.