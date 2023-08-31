شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب الكاراتيه بدورة البحر المتوسط الشاطئية باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، بعثة المنتخب المصري المشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر المقبل في مدينة هيراكليون باليونان.

حيث تضم قائمة اللاعبين كلًا من: “طارق محمد فتحي، عمار ياسر عبد اللطيف، نورهان محمد، شهد محمد محمود، بالإضافة إلى سارة عاصم مدربة، ومحمد محمود هاشم حكمًا أساسيًا.

وتقام منافسات البطولة في خمسة شواطئ، ويشارك في البطولة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 26 بلدا، في 13 رياضة مختلفة.

ويشارك في البطولة من مصر كلًا من منتخبات: ”الخماسي الحديث، الزعانف (الغوص والإنقاذ)، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة القدم، التجديف، الكاراتيه، الكانوي والكاياك، والمصارعة”.