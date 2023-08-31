شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن التعاقد مع حسام هريدي والنيجيري إيمانويل إيهيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سموحة برئاسة فرج عامر التعاقد مع حسام هريدي لاعب النصر للتعدين وملوي السابق لمدة 3 مواسم، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد 2023 /2024.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة في "فيس بوك" صورة لحسام رفقة فرج عامر معلقا عليها: "نادي سموحة ينجح في ضم حسام هريدي لاعب النصر للتعدين السابق بعقد يمتد لـ3 سنوات لتدعيم وسط ملعب فريق سموحة.. مرحبًا بك في الموج الأزرق".

وكان الخليج 365 نشر خبرا في صباح اليوم يعلن فيه انضمام حسام هريدي إلى سموحة بعد توقيعه على عقد 3 مواسم بعد دفع المقابل المادي للنصر للتعدين.

كما أعلن سموحة التعاقد مع المهاجم النيجيري إيمانويل إيهيزو لمدة 3 مواسم، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد 2023 /2024.

وحقق فريق سموحة فوزا على سبورتنج بهدفين نظيفين فى أولى المباريات الودية، قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا الفوز على بروكسى بهدف نظيف.

ويواجه فريق سموحة فريق إنبى على استاد الإسكندرية 4 سبتمبر المقبل، ويختتم مبارياته مع زد يوم 7 سبتمبر على استاد الإسكندرية.

ونجح سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلى، ومحمود شبانة مدافع الزمالك، واستعارة حمدى علاء لاعب وسط الزمالك موسما.